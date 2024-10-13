Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує кранівникам

Кранівник. Фото ілюстративне: kha.dcz.gov.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які раніше працювали машиністами кранів. Йдеться про кранівників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 7 жовтня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки кранівника в полку "Азов"

Кранівник має управляти краном, здійснювати контроль за кріпленням вантажу, проводити технічний огляд, стежити за показниками приладів і сигнальними жестами стропальника. Також такий фахівець змащує механізми й бере участь у профілактичному ремонті.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу приймуть людину, яка має посвідчення кранівника й щонайменше рік працювала за фахом. Від фахівця очікують відповідальності, уважності до деталей і готовності до відряджень по всій території України.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську є вакансія для хіміків. "Азов" шукає людей, які тестуватимуть хімічні сполуки та розроблятимуть вибухові речовини.

Також у полку "Азов" бракує будівельників-різноробочих. Потрібні люди, які облаштовуватимуть інженерні фортифікаційні споруди.