Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В армии нужны трактористы — новая вакансия в полку "Азов" arrow

В армии нужны трактористы — новая вакансия в полку "Азов"

14 октября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает трактористам
Военнослужащий возле трактора. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих управлять автомобилем, трактором или экскаватором. Речь идет о трактористах обслуживающего состава квартирно-эксплуатационного обеспечения.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 7 октября.

Читайте также:
"Азов" ищет трактористов
Скриншот вакансии с Work.ua

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте до 45 лет, которые свободно владеют автомобильной техникой, трактором или экскаватором и разбираются в вопросах ремонта. Занять должность могут только кандидаты без судимости, алкогольной и наркотической зависимостей. Приоритет отдадут претендентам, имеющим опыт работы по специальности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии есть вакансия для крановщиков. Нужны люди, умеющие управлять краном, смазывать механизмы и осуществлять профилактический ремонт.

Также в полку не хватает химиков. "Азов" ищет специалистов, которые будут тестировать химические соединения и разрабатывать взрывчатые вещества.

работа Нацгвардия армия полк "Азов" вакансии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 В армии нужны трактористы — новая вакансия в полку "Азов"

03:22 Квадробинг — новое оружие ЛГБТ, говорят в РПЦ, а Михалков сравнил забаву с фашизмом

02:15 Криминалисты раскрыли тайну Колумба — кем этнически был выдающийся мореплаватель

01:32 Аграрии судились с Минобороны из-за взрывов на военных складах — что решил суд

01:29 США предоставят дополнительную ПВО Израилю — чем это поможет от атак Ирана

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

00:41 На нецензурные крики руководителя Steko з Дніпра в адрес ТЦК отреагировали в компании и сами военные

00:29 Армения с Петраковым проиграла в Лиге Наций, а украинца уволили с должности

00:20 В Одесской области зафиксировали пролет самой яркой за более десяти лет кометы

13 октября 2024

23:56 Мужчина присвоил полмиллиона, ошибочно полученные на карточку — решение суда

22:57 Ребров рассказал, удалось ли заменить Ярмоленко, Зинченко и еще шесть игроков

03:26 В армии нужны трактористы — новая вакансия в полку "Азов"

03:22 Квадробинг — новое оружие ЛГБТ, говорят в РПЦ, а Михалков сравнил забаву с фашизмом

02:15 Криминалисты раскрыли тайну Колумба — кем этнически был выдающийся мореплаватель

01:32 Аграрии судились с Минобороны из-за взрывов на военных складах — что решил суд

01:29 США предоставят дополнительную ПВО Израилю — чем это поможет от атак Ирана

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

00:41 На нецензурные крики руководителя Steko з Дніпра в адрес ТЦК отреагировали в компании и сами военные

00:29 Армения с Петраковым проиграла в Лиге Наций, а украинца уволили с должности

00:20 В Одесской области зафиксировали пролет самой яркой за более десяти лет кометы

13 октября 2024

23:56 Мужчина присвоил полмиллиона, ошибочно полученные на карточку — решение суда

22:57 Ребров рассказал, удалось ли заменить Ярмоленко, Зинченко и еще шесть игроков

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник