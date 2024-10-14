Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает трактористам

Военнослужащий возле трактора. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих управлять автомобилем, трактором или экскаватором. Речь идет о трактористах обслуживающего состава квартирно-эксплуатационного обеспечения.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 7 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте до 45 лет, которые свободно владеют автомобильной техникой, трактором или экскаватором и разбираются в вопросах ремонта. Занять должность могут только кандидаты без судимости, алкогольной и наркотической зависимостей. Приоритет отдадут претендентам, имеющим опыт работы по специальности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии есть вакансия для крановщиков. Нужны люди, умеющие управлять краном, смазывать механизмы и осуществлять профилактический ремонт.

Также в полку не хватает химиков. "Азов" ищет специалистов, которые будут тестировать химические соединения и разрабатывать взрывчатые вещества.