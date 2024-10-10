Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує хімікам

Хімік. Фото ілюстративне: shkolyar.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які розроблятимуть вибухівки. Йдеться про хіміків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 7 жовтня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки хіміка в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Хімік має тестувати хімічні сполуки та розробляти вибухові речовини.

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які вміють працювати з хімічними речовинами, не мають наркотичної та алкогольної залежностей. Досвід роботи на хімічному факультеті буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у полку "Азов" бракує будівельників-різноробочих. Потрібні люди, які облаштовуватимуть інженерні фортифікаційні споруди.

Також ми повідомляли, що у війську є вакансія операторів радіолокаційних станцій. Обійняти цю посаду можуть люди, які вміють керувати радіолокаційним обладнанням і обслуговувати його.