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У війську потрібні майстри у взвод РЕБ — вакансія в "Азові"

15 листопада 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам відділення техобслуговування взводу РЕБ
Український військовослужбовець. Фото: armyinform.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на ремонті РЕБ. У полку є вакантні місця для майстрів відділення технічного обслуговування взводу РЕБ.

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 9 листопада.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки майстра відділення технічного обслуговування взводу РЕБ і вимоги до кандидатів на посаду

У полку потрібен фахівець, який конструюватиме, ремонтуватиме та обслуговуватиме засоби РЕБ.

На роботу запрошують людей мають вищу освіту, досвід роботи із засобами зв'язку й навички роботи з паяльником. Щоб обійняти посаду, потрібно вміти читати схеми та знатися на сфері зв'язку.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, на фронті бракує танкістів. Щоб обійняти цю посаду, необов'язково мати бойовий досвід. Головне бути вмотивованим і готовим до навчання.

Також бригада спецпризначення "Азов" запрошує на своїх лав водіїв автобусів. Претендувати на цю роботу можуть люди, які мають водійське посвідчення категорії D або DE.

робота армія полк "Азов" вакансії військовослужбовці

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