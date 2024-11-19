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В армии нужны SMM-специалисты — вакансия в "Азов"

19 ноября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает SMM-копирайтерам
Девушка работает за компьютером. Фото: pon.org.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и других подразделениях людей, умеющих вести социальные сети. Речь идет о SMM-копирайтерах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 13 ноября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности SMM-копирайтера в полку "Азов"

SMM-копирайтер должен планировать, создавать и публиковать контент для Telegram-канала и Instagram-страницы, взаимодействовать с подписчиками, обрабатывать и монтировать фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие боевую и повседневную работу подразделения. Для согласования и координации контента специалист должен сотрудничать с отделами бригады. Также среди его обязанностей самостоятельный сбор фотографий и видеоконтента о жизни подразделения.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, имеющих опыт работы в медийной сфере и монтаже, навыки обработки фото и видео. Желательно иметь собственные Telegram-каналы и Instagram-страницы. Преимуществом станет опыт работы в журналистике.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы и составит 25–125 тысяч гривен. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии есть вакантное место для мастера БПЛА. Кандидаты на должность должны быть готовыми к службе в зоне боевых действий и иметь опыт ремонта электротехники. За месяц работы на этой должности можно заработать до 125 тысяч гривен.

Также бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои ряды людей, которые разбираются в ремонте РЭБ. В полку появилась вакансия мастера отделения технического обслуживания взвода РЭБ.

работа полк "Азов" мобилизация вакансии Нацгвардия

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01:50 Произведение бойца ВСУ попало в рейтинг The Telegraph — о чем оно

01:32 Жительница Львовщины публиковала пропаганду СССР — что решил суд

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01:30 Ветеран АТО предложил изменить подход к мобилизации

00:54 Забыть о НАТО и уступки Путину — что Запад предлагает взамен

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