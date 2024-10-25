Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує травматологам

Лікарі в операційній. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють лікувати травми. Йдеться про травматологів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 22 жовтня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки травматолога в полку "Азов"

Травматолог має надавати невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади, супроводжувати "важких" пацієнтів до лікувальних закладів, організовувати роботу resuscitation team у рамках стабілізаційного пункту, збирати й обробляти санітарні дані.

Також цей лікар періодично асистує у проведенні навчань медиків підрозділів і чергує на реанімаційному транспорті медичної роти.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають вищу медичну освіту, досвід роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами. Медик, який бажає обійняти посаду травматолога в полку "Азов", повинен вміти працювати з апаратами зовнішньої фіксації різного типу, виконувати операції на мʼяких тканинах, дотримуватися принципів доказової медицини.

Від кандидата очікують:

готовності працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги, вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади, брати участь у медичного плануванні, регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду за згодою безпосереднього командира можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай мінімальна зарплата в полку "Азов" становить 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень. У моменти перебування поза зоною бойових дій травматолог проходитиме профільне навчання.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає людей, які знають бухгалтерські програми та вміють вести документацію. На посаді бухгалтера в полку можна заробити до 29 тисяч гривень.

Також у полку бракує людей, які розробляють плани бойових операцій. У війську є вакансія спеціаліста з оперативного планування управління батальйону.