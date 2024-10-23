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На фронті потрібні люди, які знаються на фінансах — кого запрошують до полку "Азов"

23 жовтня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам облікової групи
Бухгалтер за роботою. Ілюстративне фото: osau.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають бухгалтерські програми та вміють вести документацію. У полку потрібні бухгалтери розрахункової групи.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Що входить в обов'язки бухгалтера в полку "Азов"

Бухгалтер має працювати з первинною документацією, нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям, надавати довідки щодо нарахованого грошового забезпечення. 

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, що мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК та оргтехнікою. Також бажано, щоб людина, яка планує бути бухгалтером в полку "Азов", мала досвід роботи бухгалтером і знала бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Служити можна за мобілізацією до кінця воєнного стану або за контрактом. Грошове забезпечення становитиме щонайменше 26 тисяч гривень.

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає людей, які відповідатимуть за ремонт і обслуговування радіоелектронної боротьби. У полку є вакансія майстра відділення технічного обслуговування взводу РЕБ.

Також у полку бракує інструкторів із тактичної медицини. На роботу запрошують людей, які мають провайдерські навички рівня СМС і знають міжнародну програму навчання бойових медиків (ТССС).

вакансії фронт війна в Україні фінанси полк "Азов" робота

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