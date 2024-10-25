Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает травматологам

Врачи в операционной. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих лечить травмы. Речь идет о травматологах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 22 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности травматолога в полку "Азов"

Травматолог должен оказывать неотложную медицинскую помощь на стабилизационном пункте бригады, сопровождать "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения, организовывать работу resuscitation team в рамках стабилизационного пункта, собирать и обрабатывать санитарные данные.

Также этот врач периодически ассистирует в проведении учений медиков подразделений и дежурит на реанимационном транспорте медицинской роты.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей с высшим медицинским образованием, опытом работы по специальности и с ургентными пациентами. Медик, желающий занять должность травматолога в полку "Азов", должен уметь работать с аппаратами наружной фиксации разного типа, выполнять операции на мягких тканях, соблюдать принципы доказательной медицины.

От кандидата ждут:

готовности работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи, вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, участвовать в медицинском планировании, регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;

стремления приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность с согласия непосредственного командира могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно минимальная зарплата в полку "Азов" составляет 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен. В моменты пребывания вне зоны боевых действий травматолог будет проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет людей, знающих бухгалтерские программы и умеющих вести документацию. На должности бухгалтера в полку можно заработать до 29 тысяч гривен.

Также в полку не хватает людей, которые разрабатывают планы боевых операций. В армии есть вакансия специалиста по оперативному планированию управления батальона.