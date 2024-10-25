Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В армии нужны медики, лечащие травмы — кого приглашают в "Азов" arrow

В армии нужны медики, лечащие травмы — кого приглашают в "Азов"

25 октября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает травматологам
Врачи в операционной. Фото иллюстративное: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих лечить травмы. Речь идет о травматологах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 22 октября.

Читайте также:
"Азов" ищет травматолога
Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности травматолога в полку "Азов"

Травматолог должен оказывать неотложную медицинскую помощь на стабилизационном пункте бригады, сопровождать "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения, организовывать работу resuscitation team в рамках стабилизационного пункта, собирать и обрабатывать санитарные данные.

Также этот врач периодически ассистирует в проведении учений медиков подразделений и дежурит на реанимационном транспорте медицинской роты.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей с высшим медицинским образованием, опытом работы по специальности и с ургентными пациентами. Медик, желающий занять должность травматолога в полку "Азов", должен уметь работать с аппаратами наружной фиксации разного типа, выполнять операции на мягких тканях, соблюдать принципы доказательной медицины.

От кандидата ждут:

  • готовности работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи, вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, участвовать в медицинском планировании, регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
  • стремления приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность с согласия непосредственного командира могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно минимальная зарплата в полку "Азов" составляет 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен. В моменты пребывания вне зоны боевых действий травматолог будет проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет людей, знающих бухгалтерские программы и умеющих вести документацию. На должности бухгалтера в полку можно заработать до 29 тысяч гривен.

Также в полку не хватает людей, которые разрабатывают планы боевых операций. В армии есть вакансия специалиста по оперативному планированию управления батальона.

вакансии полк "Азов" армия Нацгвардия работа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

03:44 В Киеве и области слышны взрывы — с чем это связано

03:26 В армии нужны медики, лечащие травмы — кого приглашают в "Азов"

03:16 В Киеве снова объявили воздушную тревогу

02:50 Во Львовской области слышны взрывы — Россия запустила "шахеды"

02:40 Брат Вакарчука уволился со службы в ТЦК

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

02:30 Увольнение со службы по состоянию здоровья — когда возможно и как подать рапорт

01:32 В Харьковской области женщина информировала ФСБ о расположении ВСУ — что решил суд

01:30 Экс-пленник Кремля Сенцов объяснил, как мотивировать людей к мобилизации

01:22 В Киеве раздаются взрывы

00:41 В Киевской области слышны взрывы — в чем причина

Срочная новость

03:44 В Киеве и области слышны взрывы — с чем это связано

03:26 В армии нужны медики, лечащие травмы — кого приглашают в "Азов"

03:16 В Киеве снова объявили воздушную тревогу

02:50 Во Львовской области слышны взрывы — Россия запустила "шахеды"

02:40 Брат Вакарчука уволился со службы в ТЦК

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

02:30 Увольнение со службы по состоянию здоровья — когда возможно и как подать рапорт

01:32 В Харьковской области женщина информировала ФСБ о расположении ВСУ — что решил суд

01:30 Экс-пленник Кремля Сенцов объяснил, как мотивировать людей к мобилизации

01:22 В Киеве раздаются взрывы

00:41 В Киевской области слышны взрывы — в чем причина

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре