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У війську потрібні люди, які не бояться висоти — кого запрошують до полку "Азов"

19 вересня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує монтажнику обладнання
Монтажник. Фото ілюстративне: kyivvlada.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати з електроінструментами і готові до роботи на висоті. Йдеться про монтажників обладнання.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 17 вересня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки монтажника обладнання в полку "Азов"

Монтажник обладнання має підключати й обслуговувати абонентів, прокладати кабель та обслуговувати поточну мережу, налаштовувати мережеве обладнання абонентів, встановлювати роутери, WiFi-мости та антени.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 40 років. У війську потрібні фахівці, які вміють працювати з електроінструментами, не бояться висоти, знають основи роботи та налаштування інтернет-обладнання.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Грошове забезпечення становитиме 25–125 тисяч гривень. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

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