Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам-сантехникам банно-прачечного комбината

Сантехник. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. Речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 17 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности операторов-сантехников банно-прачечного комбината

Основные обязанности операторов-сантехников:

монтаж и ремонт: необходимо устанавливать, ремонтировать и обслуживать сантехническое оборудование, системы водоснабжения и отопления;

необходимо устанавливать, ремонтировать и обслуживать сантехническое оборудование, системы водоснабжения и отопления; профилактика: регулярная проверка сантехнических систем для предотвращения аварий и сбоев в работе;

регулярная проверка сантехнических систем для предотвращения аварий и сбоев в работе; аварийные работы: быстрое реагирование на поломки и аварийные ситуации, особенно в полевых условиях или во время боевых действий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые знают сантехнические системы водоснабжения, канализации и отопления, умеют устанавливать, ремонтировать и обслуживать оборудование.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военнослужащих, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.