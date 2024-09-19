Майор НГУ назвав мобілізаційний вік, введення якого допоможе Україні перемогти у війні

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Війна — це справа молодих. Для того, щоб здобути Перемогу, в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" в понеділок, 16 вересня, повідомив майор бригади "Рубіж" Нацгвардії, герой України Віталій Литвин.

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Майор заявив, що мобілізувати потрібно українців віком від 22 років. Зараз на фронті доводиться працювати із дронами зі скидом, йти до позицій від трьох до сімох кілометрів — молодим бійцям віком від 22 до 40 років це робити легше, ніж людям більш старшого віку.

"Я не хочу нівелювати заслуги людей, яким 50–55 років. Коли людина собою займається, вона постійно удосконалює свої фізичні параметри і також може виконувати завдання, але є певний брак особового складу в певних підрозділах", — зазначив Литвин.

Також він додав, що на деяких посадах молодші воїни будуть більш ефективними. Наприклад, 22-річний хлопець буде кращим оператором БпЛА, ніж 55-річний військовослужбовець, тому що з дитинства користувався телефоном, розуміється на технологіях і швидше засвоює інформацію.