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У війську потрібні люди, які керують краном — вакансія в "Азов"

5 грудня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує кранівникам
Машиністи крана. Фото ілюстративне: rrlicey.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які мають досвід роботи машиністами кранів. Йдеться про кранівників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 29 листопада.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки кранівника в полку "Азов"

Кранівник має управляти краном, здійснювати контроль за кріпленням вантажу, проводити технічний огляд, стежити за показниками приладів і сигнальними жестами стропальника. Також такий фахівець змащує механізми й бере участь у профілактичному ремонті. 

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу приймуть людину, яка має посвідчення кранівника й щонайменше рік працювала машиністом крана. Від фахівця очікують відповідальності, уважності до деталей і готовності до відряджень по всій території України.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає людей, які вміють стріляти з гармати й кулемета та знаються на танковому озброєнні — навідників-операторів танка Т-64/Т-72/Т-80. Мати бойовий досвід необов'язково. 

Також у полку бракує абдомінальних і торакальних хірургів, які надаватимуть невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади. Обійняти цю посаду може медик, який має вищу освіту та щонайменше два роки працював за фахом.

робота армія полк "Азов" вакансії зарплатня

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