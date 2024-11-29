Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують хірурга

"Азов" шукає хірургів — які умови праці та зарплата
Всім відома бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу фахівців на посаду "абдомінальний, торакальний хірург". Кандидати повинні мати вищу медичну освіту, а також вміння та досвід роботи від двох років. Платити будуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 29 листопада.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів у 12-ій бригаді спецпризначення "Азов" входитиме:
- надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
- супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
- організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
- періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
- збір та обробка санітарних даних;
Підійде кандидат на посаду, який має:
- вищу медичну освіту;
- досвід роботи за спеціальністю;
- досвід роботи з ургентними пацієнтами;
- вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- дотримування принципів доказової медицини;
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
- прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
- готовність брати участь в медичному плануванні;
- готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
- профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.
Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні медичні сестри маніпуляційної, операційної та анастезиста. Зокрема, вони повинні будуть надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації, а також періодично асистувати в проведенні навчань медиків підрозділів.
Також бригада запрошує на роботу лікарів-терапевтів, які будуть працювати як у стабілізаційних пунктах, так і на прийомі поранених.
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