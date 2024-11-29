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"Азов" шукає хірургів — які умови праці та зарплата

29 листопада 2024 03:55
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують хірурга
Медик ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Всім відома бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу фахівців на посаду "абдомінальний, торакальний хірург". Кандидати повинні мати вищу медичну освіту, а також вміння та досвід роботи від двох років. Платити будуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 29 листопада.

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Вакансія хірурга у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів у 12-ій бригаді спецпризначення "Азов" входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
  • збір та обробка санітарних даних;

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • вищу медичну освіту;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримування принципів доказової медицини;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні медичні сестри маніпуляційної, операційної та анастезиста. Зокрема, вони повинні будуть надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації, а також періодично асистувати в проведенні навчань медиків підрозділів.

Також бригада запрошує на роботу лікарів-терапевтів, які будуть працювати як у стабілізаційних пунктах, так і на прийомі поранених.

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