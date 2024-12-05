Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает крановщикам

Машинисты крана. Фото иллюстративное: rrlicey.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые имеют опыт работы машинистами кранов. Речь идет о крановщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 29 ноября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности крановщика в полку "Азов"

Крановщик должен управлять краном, осуществлять контроль за креплением груза, проводить технический осмотр, следить за показателями приборов и сигнальными жестами стропальщика. Также такой специалист смазывает механизмы и участвует в профилактическом ремонте.

Требования к кандидатам на должность

На работу примут человека, который имеет удостоверение крановщика и не менее года работал машинистом крана. От специалиста ожидают ответственности, внимательности к деталям и готовности к командировкам по всей территории Украины.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет людей, которые умеют стрелять из пушки и пулемета и разбираются в танковом вооружении — наводчиков-операторов танка Т-64/Т-72/Т-80. Иметь боевой опыт необязательно.

Также в полку не хватает абдоминальных и торакальных хирургов, которые будут оказывать неотложную медицинскую помощь на стабилизационном пункте бригады. Занять эту должность может медик, который имеет высшее образование и не менее двух лет работал по специальности.