Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В армии нужны люди, которые управляют краном — вакансия в "Азов" arrow

В армии нужны люди, которые управляют краном — вакансия в "Азов"

5 декабря 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает крановщикам
Машинисты крана. Фото иллюстративное: rrlicey.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые имеют опыт работы машинистами кранов. Речь идет о крановщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 29 ноября.

Читайте также:
"Азов" ищет крановщиков
Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности крановщика в полку "Азов"

Крановщик должен управлять краном, осуществлять контроль за креплением груза, проводить технический осмотр, следить за показателями приборов и сигнальными жестами стропальщика. Также такой специалист смазывает механизмы и участвует в профилактическом ремонте.

Требования к кандидатам на должность

На работу примут человека, который имеет удостоверение крановщика и не менее года работал машинистом крана. От специалиста ожидают ответственности, внимательности к деталям и готовности к командировкам по всей территории Украины.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет людей, которые умеют стрелять из пушки и пулемета и разбираются в танковом вооружении — наводчиков-операторов танка Т-64/Т-72/Т-80. Иметь боевой опыт необязательно.

Также в полку не хватает абдоминальных и торакальных хирургов, которые будут оказывать неотложную медицинскую помощь на стабилизационном пункте бригады. Занять эту должность может медик, который имеет высшее образование и не менее двух лет работал по специальности.

работа армия полк "Азов" вакансии зарплата

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:52 Или работать или домой — Шольц об украинских беженцах

03:46 Племянница Путина раскрыла число пропавших без вести солдат РФ

03:26 В армии нужны люди, которые управляют краном — вакансия в "Азов"

03:05 Киев и область сегодня будут без света — уже известны графики

02:30 О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

01:45 У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила

01:32 Студент-богослов уклонился от мобилизации — что решил суд

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

00:55 В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

00:30 ТЦК может завернуть документы — адвокат указала на частую ошибку

03:52 Или работать или домой — Шольц об украинских беженцах

03:46 Племянница Путина раскрыла число пропавших без вести солдат РФ

03:26 В армии нужны люди, которые управляют краном — вакансия в "Азов"

03:05 Киев и область сегодня будут без света — уже известны графики

02:30 О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

01:45 У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила

01:32 Студент-богослов уклонился от мобилизации — что решил суд

00:55 В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

00:30 ТЦК может завернуть документы — адвокат указала на частую ошибку

00:09 Когда будут отключать свет во Львове — графики на сегодня

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК