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Потрібні люди, які вміють стріляти з гармат — вакансія в "Азов"

30 листопада 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує навідникам-операторам танка Т-64/Т-72/Т-80
Українські військовослужбовці-танкісти. Фото: Reuters
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють стріляти з гармати й кулемета та знаються на танковому озброєнні. Йдеться про навідників-операторів танка Т-64/Т-72/Т-80.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 22 листопада.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки навідника-оператора в полку "Азов"

Навідник-оператор має знати та постійно утримувати в бойовій готовності озброєння танка Т-64/Т-72/Т-80, прилади прицілювання та спостереження. Також такому військовому необхідно знати правила стрільби з гармати та спареного з нею кулемета, вміти вести влучний вогонь та за командою командира або самостійно знищувати виявлені цілі. Крім того, серед його обов'язків перевірка стану озброєння, прицільних приладів, механізмів заряджання, наведення та їх технічне обслуговування.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які вмотивовані та бажають вчитися. Мати бойовий досвід необов'язково.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає людей, які вміють смачно готувати. Щоб обійняти посаду кухаря в полку, потрібно мати професійно-технічну освіту, медичну книжку та знати технології приготування страв.

Також потрібні такелажники. На цю посаду запрошують сильних людей, які здатні виконувати важкі фізичні роботи.

робота полк "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці

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