Побився з працівниками ТЦК — у Запоріжжі виправдали чоловіка, який не хотів служити

Працівники ТЦК та СП. Фото: facebook com OOTCKSP

У Запоріжжі чоловік побився з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, бо вони хотіли вручити йому повістку. Однак суд виправдав чоловіка.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на вирок суду.

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Бійка між чоловіком та працівниками ТЦК у Запоріжжі

У вироку йдеться, що працівники ТЦК прийшли вручати повістку військовозобов'язаному пізно ввечері, коли той повертався додому. Вони підчекали його у під'їзді та без представлення почали бігти за чоловіком та вимагати поговорити. Оскільки було пізно, а в будинку відключили електроенергію через ремонтні роботи, призовник відмовився з ними спілкуватися.

"Коли почав ключем відкривати замок вхідних дверей до квартири, один з невідомих став між ним та дверима, а інший став позаду нього та почали перешкоджати входу до квартири. Далі спричинилась бійка", — зазначається у судовому документі.

В результаті обидві сторони отримали тілесні ушкодження. Військовозобов’язаний повідомив суду, що звернувся до ДБР з приводу свого побиття, а представники військкомату заявили, що їм захотіли виколоти очі.

Згодом проти чоловіка відкрили кримінальне провадження, інкримінуючи йому "опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Що вирішив суд

Апеляційний та Суд першої інстанції у Запоріжжі виправдали військовозобов’язаного чоловіка. Вони аргументували своє рішення тим, що обвинувачені не довели в суді те, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення. Тобто не було доведено, що чоловік порушував громадський порядок чи чинив опір представникам влади.

Нагадаємо, у Харкові двоє чоловіків отримали повістки, проте ухилились від мобілізації, бо "боялись і не хотіли служити". Суд покарав їх строком до трьох років позбавлення волі.

Також відомо, що мешканець Жовкви Львівської області зі званням "солдат рядового складу" проігнорував бойову повістку та не з'явився на призовний пункт для відправки на військову службу. Його теж засудили до трьох років ув'язнення.