Стефанчук рассказал, когда Верховная Рада примет законопроект о мобилизации

Мужчины пришли в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: УНИАН

В Верховной Раде Украины работают над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации. Народные депутаты, вероятно, примут законопроект уже до конца марта.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

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Законопроект о мобилизации

"Это, пожалуй, один из сложнейших законопроектов, с которым работает украинский парламент. Потому что он касается всех и каждого, но очень важной составляющей этого законопроекта является вопрос справедливости", — сказал Стефанчук.

Он считает, что из документа необходимо убрать все несправедливые пункты, потому что обязанность защищать свою страну — это всеобщая обязанность, которая распространяется на каждого гражданина.

"Это вопрос происхождения некоторых вещей, связанных со вторым высшим образованием, или из-за аспирантов, ненадлежаще исполняющих свои обязанности, или ряда других обстоятельств", — сказал он.

Спикер Рады подчеркнул, что военные, которые сейчас находятся на фронте, должны четко знать, когда им ждать ротацию или демобилизацию.

Напомним, согласно новому законопроекту о мобилизации военнообязанные будут иметь право представлять свои данные в ТЦК и СП разными способами.

Кроме того, рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может затянуться на неделе. Некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 поправок.