В ТЦК назвали топ-3 мест, где будут вручать повестки в марте

Военный проверяет документы. Фото: tsn.ua

В Украине продлили общую мобилизацию до 13 мая текущего года. Повестки могут получить мужчины от 18 до 60 лет. Представитель ТЦК Полтавской области Роман Истомин рассказал о том, где их будут выдавать в марте.

Об этом сообщило издание Telegraf во вторник, 5 марта.

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По месту жительства

Истомин сказал, что изначально главным методом сообщения военнообязанных о необходимости уточнить данные была отправка повесток по адресу проживания.

В ТЦК отметили, что в мирные времена так вызывали призывников на призывные пункты, и заявили, что некоторые из них избегали срочной службы, не открывая дверь. Истомин подчеркнул, что сейчас многие живут не там, где зарегистрированы, и давно не обновляли свои данные.

В общественных местах

Представитель ТЦК заявил, что если человек отказывается разговаривать с ТЦК и СП дома, то они находят другие места для общения: на улице, на блокпостах и т.д.

Он также добавил, что многим мобилизующимся мужчинам нужно было дать толчок. Истомин часто слышал от них, что они ждали повестку, но сами не приходили. Представитель ТЦК отметил, что иногда военнообязанные просили выдать им повестку.

На предприятиях

По словам представителя ТЦК, руководители предприятий могут вручать повестки своим подчиненным. Также сейчас более активно вовлекают органы власти в призыв на службу.

Роман Истомин также сказал, что работники ТЦК стали использовать боди камеры, чтобы при конфликте зафиксировать ситуацию с двух сторон.

Напомним, что недавно в Запорожье оправдали мужчину, который не хотел служить и подрался работниками ТЦК.

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