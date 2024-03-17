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У Тернополі чоловік проігнорував повістку, бо "неготовий убивати" — як його покарали

17 березня 2024 17:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Тернополі чоловік проігнорував повістку, бо "неготовий убивати" — як його покарали
Військовозобов'язаним чоловікам виписують повістки. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Тернопільській області чоловік проігнорував отриману повістку на відправлення до військової частини. Він пояснив, що "морально не готовий убивати". Суд визнав чоловіка винним.

Про це повідомляє Zaxid.net у неділю, 17 березня.

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Ігнорування повістки від ТЦК

У вироку, який винесли у березні 2024 року, чоловіка обвинувачують в ухиленні від призову під час мобілізації. У червні минулого року він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Однак чоловік проігнорував повістку на відправлення до військової частини.

Обвинувачений пояснив у суді, що його затримали на вулиці й доставили для проходження медичного огляду у смт Підволочиськ. Він стверджує, що медичний огляд провели лише поверхнево і його визнали придатним до служби, хоча у нього є варикоз, проблеми з хребтом і хронічні захворювання. Обвинувачений також зауважив, що в довідці ВЛК є неправдива інформація про його стан здоров’я. Зазначено, що він не оскаржував рішення.

Чоловік стверджує, що він не з'явився в ТЦК для відправлення до військової частини через те, що він "морально не готовий до проходження військової служби та не готовий вбивати, а також не вміє користуватися зброєю".

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки тюрми. Водночас вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки пояснили про моменти, коли може загрожувати кримінальна відповідальність за відмову від повістки. Там заявили, що це залежить від виду повістки.

Також на Закарпатті судили чоловіка, який під час шикування публічно відмовився від мобілізації й рік уникав призову. Обвинувачений проведе за ґратами три роки. 

суд
правосуддя
Тернопіль
мобілізація
повістки
ухилянти

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