На Закарпатті чоловік покинув ТЦК та рік уникав мобілізації — чим закінчився інцидент
На Закарпатті судили чоловіка, який під час шикування публічно відмовився від мобілізації й рік уникав призову. Обвинувачений проведе за ґратами три роки.
Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду Закарпатської області від 8 березня 2024 року, передає ТСН.
Чоловік відмовився від повістки
Зазначається, що інцидент стався ще у березні 2023 року.
На території пункту постійного збору військовозобов`язаних чоловік відмовився брати повістку під час шикування. Після він написав заяву про відмову від мобілізації.
Призовник не погоджувався з результатами ВЛК
Повідомляється, що під час судового засідання призовник не визнав своєї провини. Ба більше, заявив, що хворіє, а військово-лікарська комісія не врахувала його скарги.
Однак, бувши на засіданні, голова ВЛК заперечила слова чоловіка. Вона розповіла, що під час обстеження у Тячівській поліклініці обвинувачений не був згідний з обстеженням, мовляв його провели не в повному обсязі. У зв'язку з цим чоловіка направили до обласної лікарні, але навіть медики в Ужгороді не виявили у нього хвороб.
Зрештою, ВЛК визнала призовника придатним до служби.
Чоловіка засудили до трьох років в'язниці
Крім того, підсудний надав результати МРТ, якими намагався довести свою нібито непридатність до служби в армії. Однак суд не визнав це як підставу для ухилення.
Зрештою жителя Закарпаття засудили до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови.
Також горах Закарпаття було затримано двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.
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