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На Закарпатті чоловік покинув ТЦК та рік уникав мобілізації — чим закінчився інцидент

14 березня 2024 16:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Закарпатті чоловік покинув ТЦК та рік уникав мобілізації — чим закінчився інцидент
Військовий перевіряє документи чоловіка. Ілюстративне фото: ТСН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Закарпатті судили чоловіка, який під час шикування публічно відмовився від мобілізації й рік уникав призову. Обвинувачений проведе за ґратами три роки. 

Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду Закарпатської області від 8 березня 2024 року, передає ТСН

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Чоловік відмовився від повістки

Зазначається, що інцидент стався ще у березні 2023 року. 

На території пункту постійного збору військовозобов`язаних чоловік відмовився брати повістку під час шикування. Після він написав заяву про відмову від мобілізації. 

Призовник не погоджувався з результатами ВЛК

Повідомляється, що під час судового засідання призовник не визнав своєї провини. Ба більше, заявив, що хворіє, а військово-лікарська комісія не врахувала його скарги. 

Однак, бувши на засіданні, голова ВЛК заперечила слова чоловіка. Вона розповіла, що під час обстеження у Тячівській поліклініці обвинувачений не був згідний з обстеженням, мовляв його провели не в повному обсязі. У зв'язку з цим чоловіка направили до обласної лікарні, але навіть медики в Ужгороді не виявили у нього хвороб. 

Зрештою, ВЛК визнала призовника придатним до служби.

Чоловіка засудили до трьох років в'язниці

Крім того, підсудний надав результати МРТ, якими намагався довести свою нібито непридатність до служби в армії. Однак суд не визнав це як підставу для ухилення. 

Зрештою жителя Закарпаття засудили до трьох років позбавлення волі. 

Нагадаємо, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови

Також горах Закарпаття було затримано двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії

війна
суд
правосуддя
військові
мобілізація
повістки
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП

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