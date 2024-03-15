Коли загрожує кримінальна відповідальність за відмову від повістки — пояснення від ТЦК

Співробітники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки пояснили про моменти, коли може загрожувати кримінальна відповідальність за відмову від повістки. Там заявили, що це залежить від виду повістки.

Про це розповів начальник юридичної служби Житомирського обласного ТЦК СП, підполковник юстиції Євген Гуртовий в коментарі "Суспільному мовленню".

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Коли загрожує кримінальна відповідальність за неявку до ТЦК

За його словами, якщо в ТЦК викликають для уточнення облікових даних та проходження ВЛК — за ігнорування загрожує штраф від 1700 до 3400 грн. За повторне правопорушення — від 3400 до 5100 грн штрафу. Інакша ситуація — за неявку за мобілізаційним розпорядженням.

"За неявку вже за мобілізаційним розпорядженням передбачена кримінальна відповідальність за статтею 336 ККУ та покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років", — сказав Гуртовий.

Військовий додає: до адмінвідповідальності в одній тільки Житомирській області притягнули близько тисячі громадян, а також є поодинокі випадки кримінального покарання.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, як на Закарпатті працівники ТЦК силою запхали перехожого чоловіка до мікроавтобуса, оточивши його перед цим двома автівками.

Водночас в Одесі сталася чергова сварка між чоловіками призовного віку та ТЦК СП, під час в якої останні намагалися розбити мобільний телефон одного з чоловіків та залили обличчя другого з газового балончика.