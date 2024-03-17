В Тернополе мужчина проигнорировал повестку, потому что "не готов убивать" — как его наказали

Военнообязанным мужчинам выписывают повестки. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Тернопольской области мужчина проигнорировал полученную повестку на отправку в воинскую часть. Он объяснил, что "морально не готов убивать". Суд признал мужчину виновным.

Об этом сообщает Zaxid.net в воскресенье, 17 марта.

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Игнорирование повестки от ТЦК

В приговоре, вынесенном в марте 2024 года, мужчину обвиняют в уклонении от призыва во время мобилизации. В июне прошлого года он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Однако мужчина проигнорировал повестку на отправку в воинскую часть.

Обвиняемый объяснил в суде, что его задержали на улице и доставили для прохождения медицинского осмотра в пгт Подволочиск. Он утверждает, что медицинский осмотр провели лишь поверхностно и его признали годным к службе, хотя у него варикоз, проблемы с позвоночником и хронические заболевания. Обвиняемый также заметил, что в справке ВВК ложная информация о состоянии его здоровья. Отмечено, что он не обжаловал решение.

Мужчина утверждает, что он не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть из-за того, что "морально не готов к прохождению военной службы и не готов убивать, а также не умеет пользоваться оружием".

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему три года тюрьмы. Приговор еще можно обжаловать.

Напомним, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки объяснили моменты, когда может грозить уголовная ответственность за отказ от повестки. Там заявили, что это зависит от вида повестки.

Также на Закарпатье судили мужчину, который во время построения публично отказался от мобилизации и год избегал призыва. Обвиняемый проведет за решеткой три года.