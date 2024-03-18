Мобілізація засуджених — в Сухопутних військах вказали на важливий нюанс

В'язні за решіткою. Фото: УНІАН

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко вважає, що засуджені можуть бути військовозобов'язаними, однак в питаннях мобілізації не слід наголошувати на певній категорії українців. За його словами, до всіх потрібно ставитись як до громадянина України.

Про це повідомляє 24 Канал у суботу, 16 березня.

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Проблемний момент у мобілізації засуджених

Тимочко зазначив, що мобілізація має бути справедливою, адже кожен українець — потенційний військовозобов'язаний. Тому призов повинен відбуватися не за соціальним чи професійним становищем, а як громадянина.

"Питання у тому, як це розглядають (мобілізацію ув’язнених. — Ред.). Просто розподіляти у військових частинах? Це звичайні бійці будуть. Створювати якісь батальйони в'язнів? У нас немає загороджувальних загонів. У нас не тоталітарна країна, у нас не можуть в'язничні батальйони утворювати чи приватні військові компанії з в’язнів…" — вважає очільник Ради резервістів.

Як відомо, засуджених громадян України планують мобілізувати до лав ЗСУ. Наразі Кабінет Міністрів активно працює над законопроєктом щодо призову ув'язнених. Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як може проходити мобілізація засуджених та куди їх направлятимуть.

Також ми писали, що адвокат, волонтер Сергій Костира розповів, чому призивати на військову службу ув'язнених може бути небезпечно для української армії.