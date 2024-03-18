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В Сухопутных войсках указали на нюанс в мобилизации осужденных

18 марта 2024 01:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация осужденных — в Сухопутных войсках указали на важный нюанс
Заключенные за решеткой. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко считает, что осужденные могут быть военнообязанными, однако в вопросах мобилизации не следует подчеркивать определенную категорию украинцев. По его словам, ко всем нужно относиться как к гражданину Украины.

Об этом сообщает 24 канал в субботу, 16 марта.

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Тимочко отметил, что мобилизация должна быть справедливой, ведь каждый украинец — потенциальный военнообязанный. Поэтому призыв должен проходить не по социальному или профессиональному положению, а как гражданина.

"Вопрос о том, как это рассматривают (мобилизацию заключенных. — Ред.). Просто распределять в воинских частях? Это обычные бойцы будут. Создавать какие-то батальоны заключенных? У нас нет заградительных отрядов. У нас не тоталитарная страна, у нас не могут тюремные батальоны создавать или частные военные компании из заключенных…" — считает глава Совета резервистов.

Как известно, осужденных граждан Украины планируют мобилизовать в ряды ВСУ. В настоящее время Кабинет Министров активно работает над законопроектом о призыве заключенных. Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как может проходить мобилизация осужденных и куда будут направлять.

Также мы писали, что адвокат, волонтер Сергей Костыра рассказал, почему призывать на военную службу заключенных может быть опасно украинской армии.

ВСУ
заключенные
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мобилизация
законопроект
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осужденные
війна

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