Мобилизация осужденных — в Сухопутных войсках указали на важный нюанс

Заключенные за решеткой. Фото: УНИАН

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко считает, что осужденные могут быть военнообязанными, однако в вопросах мобилизации не следует подчеркивать определенную категорию украинцев. По его словам, ко всем нужно относиться как к гражданину Украины.

Об этом сообщает 24 канал в субботу, 16 марта.

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Тимочко отметил, что мобилизация должна быть справедливой, ведь каждый украинец — потенциальный военнообязанный. Поэтому призыв должен проходить не по социальному или профессиональному положению, а как гражданина.

"Вопрос о том, как это рассматривают (мобилизацию заключенных. — Ред.). Просто распределять в воинских частях? Это обычные бойцы будут. Создавать какие-то батальоны заключенных? У нас нет заградительных отрядов. У нас не тоталитарная страна, у нас не могут тюремные батальоны создавать или частные военные компании из заключенных…" — считает глава Совета резервистов.

Как известно, осужденных граждан Украины планируют мобилизовать в ряды ВСУ. В настоящее время Кабинет Министров активно работает над законопроектом о призыве заключенных. Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как может проходить мобилизация осужденных и куда будут направлять.

Также мы писали, что адвокат, волонтер Сергей Костыра рассказал, почему призывать на военную службу заключенных может быть опасно украинской армии.