Дронові сили Сухопутних військ: хто їх очолив

Українські військові несуть безпілотник. Ілюстративне фото: facebook.com/UALandForces

У Сухопутних військах ЗСУ створили власні Дронові сили. Їх очолив полковник Андрій Остапенко, вони виконуватимуть завдання в інтересах загальновійськових підрозділів. Дронові сили розвиватимуть безпілотні системи та наземні роботизовані комплекси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресконференцію представників Дронових сил у Києві.

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Остапенко очолив Дронові сили Сухопутних військ

У Сухопутних військах Збройних сил України створили управління безпілотних систем командування Сухопутних військ ЗСУ. Його очолив полковник Андрій Остапенко.

Управління займатиметься рекрутингом бійців, розвитком безпілотної частини Сухопутних військ та підготовкою підпорядкованих підрозділів.

Водночас Дронові сили не є окремим видом чи родом Збройних сил України. Остапенко зазначив, що це внутрішній бренд Сухопутних військ, який працюватиме над розвитком безпілотних систем загальновійськових бригад, підрозділів безпілотників систем корпусного рівня та наземних роботизованих комплексів.

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Полковник також наголосив, що дублювання функцій родів військ у жодному разі немає. За його словами, Дронові сили виконуватимуть завдання в інтересах загальновійськових підрозділів.

"Ми не конкуруємо із Силами безпілотних систем. У Сухопутних військах ми виконуємо всі завдання в інтересах загальновійськових підрозділів", — пояснив Остапенко.

За його словами, підрозділи Дронових сил братимуть участь як в оборонних операціях, так і в наступальних. Також вони здійснюватимуть логістичні місії й місії підтримки.

Окремо полковник розповів про гасло Дронових сил, яке, за його словами, відображає їхню інтегрованість у Сухопутні війська.

"Гасло наших Дронових сил — "На землі, у повітрі, всюди". Саме це гасло відображає нашу глибоку інтегрованість у Сухопутні війська", — зауважив Остапенко.

Дронова вертикаль

На сьогодні Сухопутні війська Збройних сил України впровадили наскрізну вертикаль. У кожному батальйоні є рота БПС, у кожній бригаді — батальйон БПС, а в кожному корпусі — полк БПС.

Учасники заходу зазначили, що Дронові сили Сухопутних військ є повністю інтегрованою щоденною бойовою складовою підрозділів.

"Це збереження життя наших бійців, миттєве прийняття рішень та абсолютна технологічна перевага на кожному метрі фронту. Сухопутні війська створюють новий стандарт сучасної війни, який просто зараз запозичує весь світ", — йшлося під час пресконференції.

Новини.LIVE інформували, що ЗСУ 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня уразили низку військових об’єктів російської армії на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. У районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, а біля Бердянська — пункт управління та склад дронів. Також під удари потрапили вузол зв’язку, ремонтний підрозділ і райони зосередження особового складу російських військ.

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня уразили низку важливих військових об’єктів російських військ. Серед них — ЗРК "Бук-М3" у Запорізькій області та місце зберігання, підготовки й запуску ударних БпЛА поблизу Донецька. Також українські військові уразили станцію РЕБ, телекомунікаційні вузли та ремонтні підрозділи російських військ.