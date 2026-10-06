Дронные силы Сухопутных войск: кто их возглавил

Украинские военные несут беспилотник. Иллюстративное фото: facebook.com/UALandForces

В Сухопутных войсках ВСУ созданы собственные Дронные силы. Их возглавил полковник Андрей Остапенко, они будут выполнять задачи в интересах общевойсковых подразделений. Дронные силы будут заниматься разработкой беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-конференцию представителей Дронных сил в Киеве.

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Остапенко возглавил Дронные силы Сухопутных войск

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины создано управление беспилотных систем командования Сухопутных войск ВСУ. Его возглавил полковник Андрей Остапенко.

Управление будет заниматься набором бойцов, развитием беспилотной части Сухопутных войск и подготовкой подчиненных подразделений.

В то же время Дронные силы не являются отдельным видом или родом Вооруженных сил Украины. Остапенко отметил, что это внутренний бренд Сухопутных войск, который будет заниматься развитием беспилотных систем общевойсковых бригад, подразделений беспилотных систем корпусного уровня и наземных роботизированных комплексов.

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Полковник также подчеркнул, что дублирования функций родов войск ни в коем случае нет. По его словам, Дронные силы будут выполнять задачи в интересах общевойсковых подразделений.

"Мы не конкурируем с Силами беспилотных систем. В Сухопутных войсках мы выполняем все задачи в интересах общевойсковых подразделений", — пояснил Остапенко.

По его словам, подразделения Дронных сил будут участвовать как в оборонительных операциях, так и в наступательных. Также они будут осуществлять логистические миссии и миссии поддержки.

Отдельно полковник рассказал о лозунге Дроновых сил, который, по его словам, отражает их интегрированность в Сухопутные войска.

"Девиз наших Дронных сил — "На земле, в воздухе, везде". Именно этот девиз отражает нашу глубокую интеграцию в Сухопутные войска", — отметил Остапенко.

Дронная вертикаль

На сегодняшний день Сухопутные войска Вооруженных сил Украины внедрили сквозную вертикаль. В каждом батальоне есть рота БПС, в каждой бригаде — батальон БПС, а в каждом корпусе — полк БПС.

Участники мероприятия отметили, что Дронные силы Сухопутных войск являются полностью интегрированной повседневной боевой составляющей подразделений.

"Это сохранение жизни наших бойцов, мгновенное принятие решений и абсолютное технологическое преимущество на каждом метре фронта. Сухопутные войска создают новый стандарт современной войны, который прямо сейчас перенимает весь мир", — прозвучало во время пресс-конференции.

Новини.LIVE сообщали, что ВСУ 4 октября и в ночь на 5 октября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей. В районе Донецка украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, а возле Бердянска — по пункту управления и складу дронов. Также под удары попали узел связи, ремонтное подразделение и районы сосредоточения личного состава российских войск.

Новини.LIVE также писали, что Силы обороны Украины 3 октября и в ночь на 4 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск. Среди них — ЗРК "Бук-М3" в Запорожской области и место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА вблизи Донецка. Также украинские военные поразили станцию РЭБ, телекоммуникационные узлы и ремонтные подразделения российских войск.