ЗСУ уразили Бук М3 та місце запуску ударних БпЛА Росії

Воїни-розвідники 92 ОШБр. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Протягом 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупаційних військ. Зокрема, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", а поблизу Донецька — об'єкт, де російські війська зберігали, готували та запускали ударні безпілотники.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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ЗРК Бук-М3 та місце запуску БпЛА

У районі Курошан Запорізької області українські військові уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". А у районі Донецька Сили оборони завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російських військ.

"Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможностей рф застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України", — йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Удар по станції РЕБ, вузлам зв'язку та ремонтним підрозділам

Ще одним ураженим об'єктом стала станція радіоелектронної боротьби російських військ у районі міста Клімово Брянської області РФ.

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Крім того, українські військові уразили телекомунікаційні вузли російських підрозділів у районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області.

На Луганщині під удар потрапили ремонтні підрозділи окупаційних військ у районах Веселої Тарасівки та Лисичанська.

У Генштабі повідомили, що робота по ключових військових цілях противника триває.

Що відомо про операцію Вівальді

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Третій армійський корпус оприлюднив відео з третього сезону операції "Вівальді". На кадрах показали роботу українських військових під час зачистки населених пунктів на Лиманщині.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявляв про продовження операції "Вівальді". За його словами, у межах операції українські сили вже деокупували близько 125–140 квадратних кілометрів території. Президент зазначив, що російські війська зазнали значно більших втрат, ніж українські сили.