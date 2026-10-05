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Головна Штаб ЗСУ уразили місце запуску БпЛА та склад російських дронів

ЗСУ уразили місце запуску БпЛА та склад російських дронів

Ua ru
5 жовтня 2026 14:37
Сили оборони уразили місце запуску БпЛА, склад дронів та російський пункт управління
Мобільно-вогнева група. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Підрозділи Сил оборони України 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня уразили низку військових цілей російської армії на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. Серед них були об’єкти, пов’язані із застосуванням безпілотників, управлінням військами, зв’язком і ремонтом техніки, а також райони зосередження особового складу противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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У Донецьку уразили об’єкти російських військ

У районі міста Донецьк Сили оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російських підрозділів. У тому ж районі українські військові уразили вузол зв’язку російського агресора.

У Генштабі наголосили на важливості таких ударів для послаблення можливостей російської армії.

"Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники та завдавати ними ударів по цивільній інфраструктурі України", — йдеться у повідомленні.

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На Запоріжжі уразили пункт управління та ремонтний підрозділ

У районі Бердянська Запорізької області під удар потрапили пункт управління російських військ і склад безпілотників. Ще один військовий об’єкт — ремонтний підрозділ армії РФ — уражено в районі Любимівки.

Українські військові також завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника. Йдеться про райони Комиш-Зорі Запорізької області, Успенки на Луганщині та Донецька.

Україна продовжує бити по військовій інфраструктурі Росії

У Генеральному штабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російських окупантів триває. Удари спрямовані на послаблення можливостей російських підрозділів вести бойові дії та атакувати Україну.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 4 жовтня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" атакували військовий аеродром "Ханська" в Республіці Адигея РФ, приблизно за 500 кілометрів від України. За даними СБУ, під час атаки були уражені російські винищувачі Су-35 і Су-34, а також склад боєприпасів.

Також раніше Третій армійський корпус оприлюднив відео з операції "Вівальді" на Лиманщині. На кадрах показали роботу українських військових під час зачистки населених пунктів.

ЗСУ військові склади Генштаб ЗСУ війна в Україні Сили оборони України
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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