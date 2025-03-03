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У Сухопутних військах назвали спосіб, як уникнути СЗЧ в армії

3 березня 2025 12:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У Сухопутних військах проінформували щодо протидії СЗЧ
Військові. Ілюстративне фото: Армія Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Протягом минулого року лише 6000 справ щодо самовільного залишення частини військовослужбовцями дійшли до суду. Водночас важливіше розробляти підхід до військових так, аби не було самої причини йти в СЗЧ.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

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"Сам факт того, що проблема СЗЧ є, і шляхи її рішення теж вивчалися і розглядалися — це вже інше питання", — сказав Тимочко.

За його словами, тут потрібно напрацьовувати не тимчасові варіанти повернення із СЗЧ, а значно важливіше розробляти взаємостосунки і підхід до військовослужбовців так, аби не було мотивації йти.

"Це насправді набагато ефективніше, аніж робити часові рамки пільгового повернення", — додав військовий.

Тимочко уточнив, що всі, хто пішли в СЗЧ після листопада 2024 року, повинні будуть пройти повний цикл розслідування і вивчення питань як на рівні командування, так і правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Львівській області судили військового, який на рік пішов у СЗЧ.

А в Міноборони повідомили, що військові, які залишили службу до 29 листопада 2024 року, можуть повернутися на службу за спрощеним алгоритмом.

ЗСУ військові мобілізація ТЦК та СП СЗЧ
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