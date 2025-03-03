У Сухопутних військах проінформували щодо протидії СЗЧ

Військові. Ілюстративне фото: Армія Inform

Протягом минулого року лише 6000 справ щодо самовільного залишення частини військовослужбовцями дійшли до суду. Водночас важливіше розробляти підхід до військових так, аби не було самої причини йти в СЗЧ.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

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"Сам факт того, що проблема СЗЧ є, і шляхи її рішення теж вивчалися і розглядалися — це вже інше питання", — сказав Тимочко.

За його словами, тут потрібно напрацьовувати не тимчасові варіанти повернення із СЗЧ, а значно важливіше розробляти взаємостосунки і підхід до військовослужбовців так, аби не було мотивації йти.

"Це насправді набагато ефективніше, аніж робити часові рамки пільгового повернення", — додав військовий.

Тимочко уточнив, що всі, хто пішли в СЗЧ після листопада 2024 року, повинні будуть пройти повний цикл розслідування і вивчення питань як на рівні командування, так і правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Львівській області судили військового, який на рік пішов у СЗЧ.

А в Міноборони повідомили, що військові, які залишили службу до 29 листопада 2024 року, можуть повернутися на службу за спрощеним алгоритмом.