В Сухопутных войсках проинформировали о противодействии СВЧ

Военные. Иллюстративное фото: Армія Інформ

В течение прошлого года только 6000 дел о самовольном оставлении части военнослужащими дошли до суда. В то же время важнее разрабатывать подход к военным так, чтобы не было самой причины идти в СОЧ.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

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"Сам факт того, что проблема СОЧ есть, и пути ее решения тоже изучались и рассматривались — это уже другой вопрос", — сказал Тимочко.

По его словам, здесь нужно нарабатывать не временные варианты возвращения из ВЗЧ, а значительно важнее разрабатывать взаимоотношения и подход к военнослужащим так, чтобы не было мотивации уходить.

"Это на самом деле гораздо эффективнее, чем делать временные рамки льготного возвращения", — добавил военный.

Тимочко уточнил, что все кто ушли в СОЧ после ноября 2024 года, должны будут пройти полный цикл расследования и изучения вопросов как на уровне командования, так и правоохранительных органов.

Напомним, во Львовской области судили военного, который на год ушел в СОЧ.

А в Минобороны сообщили, что военные, которые оставили службу до 29 ноября 2024 года, могут вернуться на службу по упрощенному алгоритму.