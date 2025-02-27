СЗЧ в армії — командир ДВШ "Рибак" пояснив, чому військові тікають із частин

Командир роти ударних безпілотників 46-ї аеромобільної бригади ДШВ "Рибак". Фото: скриншот

Основною причиною самовільного залишення частини (СЗЧ) є тривала відсутність ротації та виснаження бійців. Не може людина місяцями сидіти на позиціях.

Про це заявив командир роти ударних безпілотників 46-ї аеромобільної бригади ДШВ із позивним "Рибак" в інтерв'ю ТСН.

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За словами командира, він готовий приймати до свого підрозділу всіх військових, які пішли у СЗЧ. Основними причинами самовільного залишення частини є відсутність ротації та надмірне виснаження.

"Ну не може людина місяцями сидіти на позиціях. Ну не може без ротації. Через це вони і пішли в СЗЧ. У мене жодної проблеми з СЗЧшниками не було", — сказав він.

"Рибак" наголосив, що сам добре розуміє цих військових, тому не відмовляє їм у можливості повернутися до служби.

Раніше ми писали, що абсолютна більшість СЗЧ стається у навчальних центрах, а не на бойових позиціях.

Також ми повідомляли, що для повернення на службу після СЗЧ бійцям потрібні лише бажання та застосунок "Армія+".