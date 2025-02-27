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Як після СЗЧ повернутися до служби за спрощеним алгоритмом

27 лютого 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як бійцями, які скоїли СЗЧ, повернутися на службу за спрощеним алгоритмом — інструкція від Міноборони
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

До 1 березня військовослужбовці можуть повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом. Щоправда, це стосується лише тих бійців, які залишили службу до 29 листопада 2024 року.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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В оборонному відомстві наголосили, що повернення на службу за спрощеним алгоритмом дозволяє бійцю вже за 72 години повернути виплати, а впродовж тижня остаточно поновитися на посаді. У подальшому через застосунок "Армія+" можна буде за рекомендаційним листом перевестися в інший підрозділ. Наразі для повернення на службу війському достатньо подати рапорт у смартфоні через "Армія+" та впродовж доби прибути до ВСП. Після 1 березня цей процес триватиме значно довше, до кількох місяців, адже для поновлення потрібно буде спочатку отримати згоду командира та дочекатися рішення суду.

Міноборони армія військовослужбовці СЗЧ військова служба
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