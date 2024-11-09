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У Резерв+ з'явилася послуга з оформлення відстрочки

9 листопада 2024 13:04
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Резерв+ з'явилася онлайн-відстрочка від мобілізації — як це працює
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У застосунку "Резерв+" з'явилася послуга з оформлення відстрочки від мобілізації. Вона доступна в останньому оновленні додатка.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook у суботу, 9 листопада.

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Умєров зазначив, що наразі оформити онлайн-відстрочку можуть:

  • ⁠люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;
  • ⁠студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.

"Для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі", — розповів міністр.

Умєров наголосив, що це важливий крок у напрямку переведення військового обліку у зручний цифровий формат. За його словами, Міноборони прагне зменшити обсяг паперової роботи для військовослужбовців і військовозобов’язаних.

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Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, "Резерв+" звузив права багатодітних батьків на відстрочку від мобілізації. Система забезпечує це право лише тим, хто має трьох і більше дітей, народжених у межах одного шлюбу.

Також українці матимуть можливість знову оновити свої дані у застосунку "Резерв+". Ця послуга стане доступною вже у листопаді.

Умєров відстрочка Міноборони мобілізація резерв

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