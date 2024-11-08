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Резерв+ дає відстрочку не всім багатодітним батькам — який нюанс

8 листопада 2024 12:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Резерв+ не дає відстрочки багатодітним батькам дітей з різних шлюбів — чи законно це
Додаток Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Застосунок Резерв+ звузив права багатодітних батьків на отримання відстрочки від мобілізації. Він працює з реєстром багатодітних сімей, а отже дозволяє отримати відстрочку лише тим, хто має трьох і більше дітей, які були народжені  в одному шлюбі. 

Про це повідомляє "Политика Страны".

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Резерв+ підтягує дані з реєстру багатодітних сімей і не опрацьовує інформацію, якщо батько до прикладу має трьох дітей з різних шлюбів. Таким чином батьки, у яких діти були народжені в різних шлюбах, через некоректне відображення в додатку втратили право на відстрочку.

Це суперечить закону, адже в ч.1 п.3 ст. 23 закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" йдеться, що право на відстрочку від мобілізації має той чоловік, на утриманні якого перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Виняток існує лише для тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму платежів за три місяці.

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Закон України. Фото: скриншот

На додаток також до реєстру багатодітних родин потрапили навіть ті чоловіки, які мають з одного шлюбу трьох і більше дітей віком до 23 років та вчаться у ПТУ чи ЗВО.

Відтак Резерв+ порушує законодавство: не дає відстрочку батькам трьох дітей з різних шлюбів та навпаки дає батькам дітей з однієї сім'ї віком до 23 років, хоча закон трактує, що максимально допустимий вік може бути 18 років. 

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко анонсувала появу нових типів відстрочок у Резерв+, де йшлося й про оформлення такої для багатодітних батьків. Проте, там не йшлося про обмеження щодо того з яких шлюбів ці діти мають бути народжені. 

Також юристи пояснили, кому можуть анулювати відстрочку у листопаді та які підстави для цього є. 

реєстр Оберіг відстрочка мобілізація закон резерв

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