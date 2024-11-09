В Резерв+ появилась онлайн-отсрочка от мобилизации — как это работает

В Резерв+ появилась услуга по оформлению отсрочки
В приложении "Резерв+" появилась услуга по оформлению отсрочки от мобилизации. Она доступна в последнем обновлении приложения.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook в субботу, 9 ноября.
Отсрочка в "Резерв+"
Умеров отметил, что оформить онлайн-отсрочку могут:
- люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;
- студенты, аспиранты и докторанты, получающие образование в последовательном порядке.
"Для оформления отсрочки онлайн необходимо авторизоваться в Резерв+ и отправить запрос. Система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа этот статус отобразится в электронном военном документе", — рассказал министр.
Умеров отметил, что это важный шаг в направлении перевода воинского учета в удобный цифровой формат. По его словам, Минобороны стремится уменьшить объем бумажной работы для военнослужащих и военнообязанных.
Напомним, "Резерв+" сузил права многодетных родителей на отсрочку от мобилизации. Система обеспечивает это право только тем, кто имеет троих и более детей, рожденных в рамках одного брака.
Также украинцы смогут снова обновить свои данные в приложении "Резерв+". Эта услуга станет доступна уже в ноябре.
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