В Резерв+ появилась онлайн-отсрочка от мобилизации — как это работает

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В приложении "Резерв+" появилась услуга по оформлению отсрочки от мобилизации. Она доступна в последнем обновлении приложения.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook в субботу, 9 ноября.

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Отсрочка в "Резерв+"

Умеров отметил, что оформить онлайн-отсрочку могут:

⁠люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

⁠студенты, аспиранты и докторанты, получающие образование в последовательном порядке.

"Для оформления отсрочки онлайн необходимо авторизоваться в Резерв+ и отправить запрос. Система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа этот статус отобразится в электронном военном документе", — рассказал министр.

Умеров отметил, что это важный шаг в направлении перевода воинского учета в удобный цифровой формат. По его словам, Минобороны стремится уменьшить объем бумажной работы для военнослужащих и военнообязанных.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, "Резерв+" сузил права многодетных родителей на отсрочку от мобилизации. Система обеспечивает это право только тем, кто имеет троих и более детей, рожденных в рамках одного брака.

Также украинцы смогут снова обновить свои данные в приложении "Резерв+". Эта услуга станет доступна уже в ноябре.