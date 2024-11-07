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Українці зможуть знову оновити дані в Резерв+ — що відомо

7 листопада 2024 16:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Оновлення даних у Резерв+ — коли можна скористатися послугою
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українці зможуть знову оновити дані в застосунку "Резерв+". Послуга буде доступна вже у листопаді.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко

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Оновлення даних у "Резерв+"

"Зараз, згідно з мобілізаційним законом, який був прийнятий і набув чинності 18 травня, ви мали можливість оновити свої контактні дані, в тому числі і фактичну адресу місця проживання. Вже цього місяця наша команда працює над тим, щоб дати можливість повторного оновлення таких даних", — каже Черногоренко.

Військовозобов’язані українці зможуть змінювати фактичне місце проживання всього за кілька кліків у додатку.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" почнуть діяти три види відстрочок, які будуть доступні вже цього місяця.

Також додаток "Резерв+" пропонує близько чотирьох тисяч вакансій, що допомагає громадянам обрати оптимальну посаду у ЗСУ.

Україна ТЦК та СП мобілізація українці війна резерв

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20:50 У розмові Зеленського і Трампа брав участь Маск, — Axios

20:45 Україна отримає понад 1,3 млрд дол. від Світового банку

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