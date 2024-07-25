До Ради внесли законопроєкт про економічне бронювання

Верховна Рада України. Фото: ВРУ

До Верховної ради подали законопроєкт про бронювання ФОПів. Наразі він знаходиться на розгляді комітету.

Про це стало відомо з картки законопроєкту.

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Законопроєкт був отриманий Верховною Радою 28 червня 2024 року. Автором законопроєкту є голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Буймістер Людмила Анатоліївна.

Основні положення законопроєкту про економічне бронювання ФОПів

Підприємства зобов'язані щомісячно сплачувати збір за кожного працівника, який є військовозобов'язаним.

Необхідно забезпечити відсутність заборгованостей з виплати зарплати та податків.

Щомісячний збір за бронювання складає 20 400 грн на одного працівника.

Потрібно надати підтвердження господарської діяльності за попередній рік.

Реєстрація ФОП повинна бути здійснена до 2024 року.

Для отримання права на бронювання дохід має бути не менше трьох разового збору за бронювання (61 200 грн).

Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Додамо, що у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ.