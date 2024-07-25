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В Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании — как это касается ФЛПов

25 июля 2024 21:56
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Раду внесли законопроект об экономическом бронировании
Верховная рада Украины. Фото: ВРУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Верховную Раду подали законопроект о бронировании ФЛП. В настоящее время он находится на рассмотрении комитета.

Об этом стало известно с карточки законопроекта.

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Законопроект был получен Верховной Радой 28 июня 2024 года. Автором законопроекта является председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Буймистер Людмила Анатольевна.

Основные положения законопроекта об экономическом бронировании ФЛПов

  • Предприятия обязаны ежемесячно платить сбор за каждого работника, который является военнообязанным.
  • Необходимо обеспечить отсутствие задолженностей по выплате зарплаты и налогов.
  • Ежемесячный сбор за бронирование составляет 20400 грн на одного работника.
  • Следует предоставить подтверждение хозяйственной деятельности за предыдущий год.
  • Регистрация ФЛП должна быть произведена до 2024 года.
  • Для получения права на бронирование доход должен быть не менее трех разового сбора за бронирование (61200 грн).
Карточка законопроекта. Фото: скриншот
Карточка законопроекта. Фото: скриншот

Напомним, заместитель министра экономики Виталий Киндратов заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

В мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.

Верховная Рада ФЛП Украина мобилизация законопроект бронирование экономическое бронирование

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