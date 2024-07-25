В Раду внесли законопроект об экономическом бронировании

Верховная рада Украины. Фото: ВРУ

В Верховную Раду подали законопроект о бронировании ФЛП. В настоящее время он находится на рассмотрении комитета.

Об этом стало известно с карточки законопроекта.

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Законопроект был получен Верховной Радой 28 июня 2024 года. Автором законопроекта является председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Буймистер Людмила Анатольевна.

Основные положения законопроекта об экономическом бронировании ФЛПов

Предприятия обязаны ежемесячно платить сбор за каждого работника, который является военнообязанным.

Необходимо обеспечить отсутствие задолженностей по выплате зарплаты и налогов.

Ежемесячный сбор за бронирование составляет 20400 грн на одного работника.

Следует предоставить подтверждение хозяйственной деятельности за предыдущий год.

Регистрация ФЛП должна быть произведена до 2024 года.

Для получения права на бронирование доход должен быть не менее трех разового сбора за бронирование (61200 грн).

Карточка законопроекта. Фото: скриншот

Напомним, заместитель министра экономики Виталий Киндратов заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

В мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.