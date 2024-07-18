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Для потреб армії — у Мінекономіки назвали кількість людей, яких хочуть забронювати від мобіліазції

18 липня 2024 13:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронь від мобілізації 2024 — скільки людей хочуть забронювати
Засідання Міністерства економіки. Ілюстративне фото: Мінекономіки
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби забезпечити військові потреби можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Про це розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів в інтерв'ю журналу Forbes у четвер, 18 липня.

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За словами заступника міністра, ще є запас для бронювання працівників критично важливих підприємств.

Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки.

Тому можна забронювати до 50% працівників, які підлягають мобілізації.

Урядовець зауважив, що забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ, та інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, які будують фортифікаційні споруди або реалізують проєкти міжнародної техдопомоги.

Нагадаємо, раніше в українському бізнесі спрогнозували терміни початку економічного бронювання від мобілізації.

Також у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ. 

Мінекономіки гроші Україна мобілізація бронювання Бронь від мобілізації

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