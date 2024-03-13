Блокування рахунків ухилянтів — Рада шукатиме методи впливу на порушників мобілізації

Засідання Верховної Ради України. Фото: Андрій Нестеренко / Голос України

Член комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги Народу" Юрій Здебський заявив, що парламент і надалі шукатиме методів впливу на ухилянтів навіть попри рішення профільного комітету проти блокування рахунків громадян України.

Про це Юрій Здебський заявив у коментарі LIGA.net, опублікованому у вівторок, 12 березня.

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Нардеп зазначив, що Рада повинна й надалі шукати методи впливу на ухилянтів.

"Те, що ми проголосували за те, щоб прибрати цей розділ (змін до Кодексу адміністративного судочинства. — Ред.), не розв'язує проблеми. Ми не можемо вплинути на людей, які не хочуть мобілізуватися, ні великими штрафами, нічим іншим. Механізм просто не працює. Тому рішення ще не ухвалено, комітет ще буде його розглядати", — заявив Здебський.

За його словами, вже ухвалено рішення провести засідання народних депутатів у Раді для обговорення питання щодо ухилянтів.

"Коли всі зберуться, проголосують за законопроєкт, з'явиться остаточно пропрацьована порівняльна таблиця", — додав чиновник.

Блокування рахунків ухилянтів

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з голосування виключили можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів.

Також ми писали, що на думку заступника голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, блокування рахунків як форма покарання для ухилянтів, про яку йдеться в новому законопроєкті про мобілізацію, негативно впливає на економіку. Тому він запропонував альтернативний варіант.