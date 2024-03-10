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Фінансове покарання ухилянтам — у Раді пропонують альтернативу блокуванню рахунків

10 березня 2024 11:04
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Підвищенні штрафи чи блокування рахунків — яке покарання ухилянтам буде більш ефективним
Заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Фото: Єгор Чернєв/Facebook
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

З грудня минулого року тема законопроекту про мобілізацію не втрачає актуальності. Особливу увагу привертає пункт про блокування рахунків ухилянтів.

Про це розповів заявив заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв в інтерв'ю "Українським новинам".

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Яку альтернативу пропонують блокуванню рахунків

На думку нардепа, блокування рахунків як форма покарання для ухилянтів, про яку йдеться в новому законопроекті про мобілізацію, негативно впливає на економіку. Краще запровадити підвищені штрафи.

"Моя особиста позиція полягає в тому, що підвищені штрафи точно є більш ефективними ніж блокування рахунків, як це запропоновано в цьому законопроєкті. Я не вважаю, що блокування рахунків буде дієвою нормою для того, щоб людей залучити у військомати. А ось те, що воно точно вплине негативно на економіку, ми бачимо зараз", — зазначив Чернєв в інтерв'ю.

Він пояснив, що навіть зараз, коли закон не ввели в дію, люди почали масово знімати гроші зі своїх банківських рахунків. То ж замість дієвого механізму, держава може тримати проблеми для економіки. 

"Так, ми просто виймаємо певну кількість грошей з економіки, тому що люди знімають їх з рахунків, вже зараз, навіть не маючи проголосованого закону. Тому навряд чи буде реально дієвою нормою, а проблемною точно буде для економіки", — додав нардеп.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні 64,5% громадян проти будь-яких обмежень для ухилянтів від мобілізації у новому законопроєкті. Підтримали введення обмежень удвічі менше людей — 26,9%, ще 8,6% відповіли, що не знають.

Ми також повідомляли про те, що за час повномасштабної війни за кордон виїхали близько 659 тисяч чоловіків призивного віку. Однак в країні залишилось ще майже п'ять мільйонів військовозобов'язаних, яких можна забрати до війська.

гроші
штраф
нардепи
мобілізація
покарання
війна в Україні
ухилянти

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