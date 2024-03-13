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В Раде заявили, что и дальше будут искать методы влияния на уклонистов

13 марта 2024 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Блокировка счетов уклонистов — Рада будет искать методы воздействия на нарушителей мобилизации
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: Андрей Нестеренко / Голос Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Член комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги Народа" Юрий Здебский заявил, что парламент и дальше будет искать методы влияния на уклонистов даже несмотря на решение профильного комитета против блокирования счетов граждан Украины.

Об этом Юрий Здебский заявил в комментарии LIGA.net, опубликованном во вторник, 12 марта.

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Нардеп отметил, что Рада должна и дальше искать методы воздействия на уклонистов.

"То, что мы проголосовали за то, чтобы убрать этот раздел (изменений в Кодекс административного судопроизводства. — Ред.), не решает проблему. Мы не можем повлиять на людей, которые не хотят мобилизоваться, ни большими штрафами, ничем другим. Механизм просто не работает. Поэтому решение еще не принято, комитет еще будет его рассматривать", — заявил Здебский.

По его словам, уже принято решение провести заседание народных депутатов в Раде для обсуждения вопроса по уклонению.

"Когда все соберутся, проголосуют за законопроект, появится окончательно проработанная сравнительная таблица", — добавил чиновник.

Блокировка счетов уклонистов

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что из голосования исключили возможность ограничения банковских счетов уклонистов.

Также мы писали, что, по мнению заместителя председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, блокирование счетов как форма наказания для уклонистов, о которой идет речь в новом законопроекте о мобилизации, негативно влияет на экономику. Потому он предложил альтернативный вариант.

Верховная Рада
закон
мобилизация
законопроект
война в Украине
війна
уклонисты
банковские счета

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