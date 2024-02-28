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В Раде ответили, чего точно не будет в законе о мобилизации

28 февраля 2024 13:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Раде ответили, чего точно не будет в законе о мобилизации
Заседание Верховной Рады. Фото: Верховная Рада
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки началось обсуждение законопроекта о мобилизации с более чем 4196 поправками. Народный депутат и член комитета Федор Вениславский заявил, что рассмотрение закона было структурировано в 17 ключевых блоков, причем первые шесть из них уже рассмотрели.

Об этом нардеп сообщил в комментарии ТСН.ua в среду, 28 февраля.

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Что точно не поддержат члены комитета

Вениславский уточнил, что Комитет принял решение отклонить предложения по введению электронных повесток и созданию электронного кабинета для военнообязанных.

"По ограничению других конституционных прав и свобод, комитет тоже будет против. А именно по блокированию банковских счетов и предоставлению консульских услуг", — заявил Вениславский.

Что поддержат члены комитета

По словам нардепа, получат одобрение поправки, направленные на уточнение полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и организаций в части их участия в мобилизационной подготовке и процессах. 

Будет утверждена обязанность граждан в возрасте от 18 до 60 лет носить с собой и при необходимости предъявлять военно-учетный документ полиции или сотрудникам ТЦК и СП.

"Также члены Комитета поддержали, что этот процесс проверку документов и вручение повесток, нужно фиксировать на видеокамеру", — добавил Вениславский.

Напомним, новый закон о мобилизации Верховная Рада одобрит до конца февраля. Законопроект подпишут в начале марта, а в силу он вступит в начале апреля.

Секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко объяснил, к каким манипуляциям может привести закон о мобилизации.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в новый законопроект о мобилизации он подал 108 поправок

Верховная Рада
закон
Федор Вениславский
военный призыв
мобилизация
законопроект
военнообязанные

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