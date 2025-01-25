Визначено спеціальності, які переводити не будуть, — ПС

Авіаційні фахівці. Ілюстративне фото: dvidshub.net

У Повітряних силах закликали медіа обережно коментувати тему щодо переведення військових в інші види та роди військ. Там зауважили, що наразі визначено спеціальності, із якими це заборонено робити.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Читайте також:

Переведення з Повітряних сил

"Наразі визначено високотехнологічні військово-облікові спеціальності із яких заборонено переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що якщо відбуватимуться такі випадки, то буде відповідне реагування. Існують гарячі лінії для зворотного зв’язку, зокрема і для недопущення несанкціонованих переведень військовослужбовців з Повітряних сил.

"Прохання виважено коментувати чутливу тему проходження служби/переведення в інші роди та види військовослужбовців ЗСУ", — додали в ПС.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, нещодавно військові Повітряних сил поскаржилися на переведення великої кількості особового складу до піхоти.

Згодом у Генштабі заявили, що це вимушений крок через складну ситуацію на фронті для посилення оборони.

У Повітряних силах зазначили, що через викликаний суспільний резонанс такі переведення більше здійснюватися не будуть. Йдеться про авіаційних фахівців та дефіцитних спеціальностей.