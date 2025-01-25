Визначено спеціальності, які переводити не будуть, — ПС

У Повітряних силах визначили фахівців, яких не можна переводити
У Повітряних силах закликали медіа обережно коментувати тему щодо переведення військових в інші види та роди військ. Там зауважили, що наразі визначено спеціальності, із якими це заборонено робити.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Переведення з Повітряних сил
"Наразі визначено високотехнологічні військово-облікові спеціальності із яких заборонено переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види ЗСУ", — йдеться у повідомленні.
Там зауважили, що якщо відбуватимуться такі випадки, то буде відповідне реагування. Існують гарячі лінії для зворотного зв’язку, зокрема і для недопущення несанкціонованих переведень військовослужбовців з Повітряних сил.
"Прохання виважено коментувати чутливу тему проходження служби/переведення в інші роди та види військовослужбовців ЗСУ", — додали в ПС.
Нагадаємо, нещодавно військові Повітряних сил поскаржилися на переведення великої кількості особового складу до піхоти.
Згодом у Генштабі заявили, що це вимушений крок через складну ситуацію на фронті для посилення оборони.
У Повітряних силах зазначили, що через викликаний суспільний резонанс такі переведення більше здійснюватися не будуть. Йдеться про авіаційних фахівців та дефіцитних спеціальностей.
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