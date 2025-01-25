Определены специальности, которые переводить не будут, - ПС

Авиационные специалисты. Иллюстративное фото: dvidshub.net

В Воздушных силах призвали медиа осторожно комментировать тему о переводе военных в другие виды и рода войск. Там отметили, что сейчас определены специальности, с которыми это запрещено делать.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Перевод из Воздушных сил

"Сейчас определены высокотехнологичные военно-учетные специальности из которых запрещен перевод военнослужащих Воздушных Сил в другие рода и виды ВСУ", — говорится в сообщении.

Там отметили, что если будут происходить такие случаи, то будет соответствующее реагирование. Существуют горячие линии для обратной связи, в том числе и для недопущения несанкционированных переводов военнослужащих из Воздушных сил.

"Просьба взвешенно комментировать чувствительную тему прохождения службы/перевода в другие рода и виды военнослужащих ВСУ", — добавили в ВС.

Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, недавно военные Воздушных сил пожаловались на перевод большого количества личного состава в пехоту.

Позже в Генштабе заявили, что это вынужденный шаг из-за сложной ситуации на фронте для усиления обороны.

В Воздушных силах отметили, что из-за общественного резонанса такие переводы больше осуществляться не будут. Речь идет об авиационных специалистах и дефицитных специальностях.