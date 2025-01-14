Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow У ПС пообіцяли не переводити дефіцитних фахівців у піхоту — заява arrow

У ПС пообіцяли не переводити дефіцитних фахівців у піхоту — заява

14 січня 2025 18:09
Євгенія Брюховецька - редактор
Дефіцитних фахівців не будуть переводити в піхоту, — ПС
Фахівці з обслуговування винищувача. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Військовослужбовці Повітряних сил заявили про масове переведення пілотів у піхоту. Через суспільний резонанс, який спалахнув у соціальних мережах, такі дії здійснюватися більше не будуть.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram у вівторок, 14 січня.

Читайте також:

Переведення з Повітряних сил у піхоту

Тимчасовий виконувач обов'язків командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко зазначив, що було прийняте рішення не здійснювати переведення авіаційних фахівців в підрозділи інших видів через суспільний резонанс в медіа.

Також це стосуватиметься й інших дефіцитних спеціальностей у Повітряних силах. Водночас йдеться й про людей, які проходили навчання за кордоном на західній техніці зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів мобільних вогневих груп та інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким важко.

"Ситуація на фронті дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних сил", — уточнив він.

Кривоножко зауважив, що Повітряні сили не перший рік посилюють бойові бригади на передовій і воюють на найгарячіших напрямках фронту. Також триває поетапне переведення визначеної кількості особового складу в сухопутні підрозділи для посилення бригад, але не дефіцитних фахівців.

null
Скриншот допису Повітряних сил
null
Скриншот допису Повітряних сил

Раніше волонтер Сергій Стерненко з посиланням на скарги українських пілотів заявив, що в Повітряних силах критична ситуація. Пілотів та авіаспеціалістів переводять у піхоту.

У Генштабі прокоментували цю інформацію та заявили, що такі заходи є вимушеними через складну ситуацію на фронті.

військові Повітряні Сили ЗСУ фронт пілоти піхота

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:32 Естонія виділятиме частину свого ВВП на оборону України, — Сибіга

20:31 Графіки відключень світла в Одесі — прогноз на завтра

20:16 Командир Третьої штурмової пояснив, чому бійці йдуть у СЗЧ

20:12 Ціни не заспокоються — що українці купуватимуть дорожче

20:04 Новий пакет допомоги від Німеччини — яку зброю отримали ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:00 Скільки часу на ВЛК дає закон в 2025 році

19:54 Зеленський змінив склад Ставки — кого виключили

19:43 На Одещині перейменують вісім судів — нові назви

19:41 Підручний першим з українців отримав важливу нагороду в біатлоні

19:35 Демченко пояснив, навіщо Білорусь проводить навчання на кордоні

20:32 Естонія виділятиме частину свого ВВП на оборону України, — Сибіга

20:31 Графіки відключень світла в Одесі — прогноз на завтра

20:16 Командир Третьої штурмової пояснив, чому бійці йдуть у СЗЧ

20:12 Ціни не заспокоються — що українці купуватимуть дорожче

20:04 Новий пакет допомоги від Німеччини — яку зброю отримали ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:00 Скільки часу на ВЛК дає закон в 2025 році

19:54 Зеленський змінив склад Ставки — кого виключили

19:43 На Одещині перейменують вісім судів — нові назви

19:41 Підручний першим з українців отримав важливу нагороду в біатлоні

19:35 Демченко пояснив, навіщо Білорусь проводить навчання на кордоні

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Text

08:00 Завершальна президентська промова Байдена — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво