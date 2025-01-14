Дефіцитних фахівців не будуть переводити в піхоту, — ПС

Фахівці з обслуговування винищувача. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Військовослужбовці Повітряних сил заявили про масове переведення пілотів у піхоту. Через суспільний резонанс, який спалахнув у соціальних мережах, такі дії здійснюватися більше не будуть.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram у вівторок, 14 січня.

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Тимчасовий виконувач обов'язків командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко зазначив, що було прийняте рішення не здійснювати переведення авіаційних фахівців в підрозділи інших видів через суспільний резонанс в медіа.

Також це стосуватиметься й інших дефіцитних спеціальностей у Повітряних силах. Водночас йдеться й про людей, які проходили навчання за кордоном на західній техніці зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів мобільних вогневих груп та інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким важко.

"Ситуація на фронті дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних сил", — уточнив він.

Кривоножко зауважив, що Повітряні сили не перший рік посилюють бойові бригади на передовій і воюють на найгарячіших напрямках фронту. Також триває поетапне переведення визначеної кількості особового складу в сухопутні підрозділи для посилення бригад, але не дефіцитних фахівців.

Скриншот допису Повітряних сил

Скриншот допису Повітряних сил

Раніше волонтер Сергій Стерненко з посиланням на скарги українських пілотів заявив, що в Повітряних силах критична ситуація. Пілотів та авіаспеціалістів переводять у піхоту.

У Генштабі прокоментували цю інформацію та заявили, що такі заходи є вимушеними через складну ситуацію на фронті.