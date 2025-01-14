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Скарги на переведення пілотів у піхоту — у Генштабі відреагували

14 січня 2025 16:14
Євгенія Брюховецька - редактор
У Генштабі переведення пілотів в піхоту назвали вимушеним кроком
Пілот Повітряних сил. Ілюстративне фото: Kostiantyn Liberov
Євгенія Брюховецька - редактор

Військовослужбовці Повітряних сил заявили про масове переведення пілотів у піхоту. Також це стосується і вузькопрофільних фахівців ППО, зокрема операторів РЛС, навчання яких займає тривалий час.

Цю інформацію прокоментувала пресслужба Генштабу у Telegram у вівторок, 14 січня.

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"Гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що натомість Повітряні сили, навпаки, нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. Водночас окремі категорії особового складу після попередньої підготовки в навчальних центрах посилюють Сухопутні та Десантно-штурмові війська тощо.

У Генштабі наголосили, що на тлі складної ситуації на фронті на багатьох ділянках бракує піхотинців. Тому рішення про посилення сухопутних бригад військовими з інших підрозділів є вимушеним кроком для зміцнення оборони.

"Слід наголосити, що Головнокомандувач ЗСУ заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки", — додали в пресслужбі.

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Скриншот допису Генштабу

Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що у Повітряних силах складається критична ситуація з переведеннями у піхоту.

А авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап назвав кількість технічних фахівців, які обслуговують винищувачі F-16.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ пілоти піхота

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