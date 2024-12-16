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У полку потрібні слюсарі — нова вакансія в "Азов"

16 грудня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує слюсарям механоскладальних робіт
Слюсар. Фото ілюстративне: oleks-selrada.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати деталі озброєння. Йдеться про слюсарів механоскладальних робіт.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 11 грудня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки слюсаря в полку "Азов"

Слюсар має розбирати, ремонтувати та заміняти зношені або пошкоджені деталі й вузли озброєння, складати вузли та механізми середньої складності із застосуванням спеціальних пристроїв. Також такий фахівець працює з електроінструментом: здійснює монтаж і демонтаж, регулює рухомі механізми, відповідає за металообробку, сверління, зварювання, готує елементи під установку.

Вимоги до кандидатів до посаду

На роботу запрошують відповідальних, уважних і пунктуальних людей, які мають технічну середньо-спеціальну освіту або не менше року роботи слюсарем 3–4 розряду. Також бажано, щоб кандидат на посаду вмів читати креслення.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія фотографа. У війську такі фахівці мають проводити фотозйомки та обробляти фотоматеріали.

Також у полку потрібні спеціалісти Meta Ads. Обійняти цю посаду можуть люди, які вміють готувати звіти та проводити аудити.

робота армія полк "Азов" вакансії Нацгвардія

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