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У полку потрібні знавці Meta — вакансія в "Азов"

12 грудня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує спеціалістам Meta Ads
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: ortosalon.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють готувати звіти та проводити аудити. Йдеться про спеціалістів Meta Ads.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 9 грудня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Основні задачі фахівця Meta Ads у полку "Азов" і навички, яких від нього очікують

Фахівець Meta Ads має проводити аудити кабінетів, готувати аналіз колегі і конкурентів по ринку, формувати стратегії запусків кампаній, запускати ефективні кампанії та тестувати їх. Також такий працівник розробляє технічні завдання для копірайтерів, розробників, дизайнерів, готує зрозумілі та інформативні звіти. Щоб обійняти посаду, потрібно мати щонайменше рік досвіду роботу.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам роботу в Києві. Йдеться про офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. За місяць роботи платитимуть 27 тисяч гривень. Перевести на цю посаду можуть військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у полку "Азов" є вакансія SMM-копірайтера. Обійняти цю посаду можуть люди, які вміють створювати контент для Telegram-каналів і Instagram-акаунтів.

Також у війську бракує людей, які вміють зварювати металеві конструкції. На посаді зварювальника в полку "Азов" можна за місяць заробити 25–125 тисяч гривень.

робота Нацгвардія полк "Азов" вакансії зарплатня

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11:19 На Сонці сталося 28 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:09 Перевірка ФОПів по-новому — до чого готуватися підприємцям

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

11:07 До протестів у Тбілісі долучилися держслужбовці — відомі причини

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