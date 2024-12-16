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В полку нужны слесари — новая вакансия в "Азове"

16 декабря 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" – какие условия труда бригада предлагает слесарям механосборочных работ
Слесарь. Фото иллюстративное: oleks-selrada.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях людей, умеющих ремонтировать детали вооружения. Речь идет о слесарях механосборочных работ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 11 декабря.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности слесаря в полку "Азов"

Слесарь должен разбирать, ремонтировать и заменять изношенные или поврежденные детали и узлы вооружения, складывать узлы и механизмы средней сложности с использованием специальных устройств. Также такой специалист работает с электроинструментом: производит монтаж и демонтаж, регулирует подвижные механизмы, отвечает за металлообработку, сверление, сварку, готовит элементы под установку.

Требования к кандидатам в должность

На работу приглашают ответственных, внимательных и пунктуальных людей, которые имеют техническое средне-специальное образование или не менее года опыта работы слесарем 3–4 чертежи. Также желательно, чтобы кандидат на должность умел читать чертеж.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия фотографа. В армии такие специалисты должны производить фотосъемки и обрабатывать фотоматериалы.

Также в полку нужны специалисты Meta Ads. Занять эту должность могут люди, умеющие готовить отчеты и проводить аудиты.

работа армия полк "Азов" вакансии Нацгвардия

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